Власти Кипра смягчили ограничения для туристов

Улучшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 позволило властям Кипра c 17 мая смягчить связанные с пандемией ограничения в стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

Отменяемые правила действовали с 10 мая — момента выхода страны из карантина. Так, пропуск SafePass (или Coronapass), подтверждающий отсутствие у человека коронавируса, не будет требоваться при посещении открытых зон отдыха в кафе и ресторанах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Находиться в этих заведениях на улице можно без всяких справок, заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну.

Для посещения закрытых общественных мест — торговых центров, театров, кинотеатров, культовых сооружений, выставок — документ придется предъявлять всем жителям острова старше 12 лет.

Комендантский час станет короче на 60 минут и будет начинаться в полночь.

Также с 17 мая будут работать парки развлечений и игровые площадки. С 10 июня вновь откроются ночные клубы.

Министр добавил, что число заразившихся и госпитализированных значительно снизились по сравнению с показателями апреля. Так, 20 апреля число случаев заболевания COVID-19 на Кипре достигло рекорда (941), в то время как сейчас фиксируют не более 200 новых случаев в день.

Иностранным путешественникам для перемещения по острову нужно всегда иметь с собой в цифровом и бумажном виде CyprusFlightPass. Эту анкету необходимо заполнить перед вылетом на Кипр.

Россияне, в том числе и туристы, могут въезжать в страну с 1 апреля, причем вакцинированные гости (в том числе и "Спутником V"), освобождены от сдачи ПЦР-текстов. Но регулярное авиасообщение между странами пока не возобновлено, лететь придется с пересадками.