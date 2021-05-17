ЕС выделит дополнительно 10 млн евро для поддержки пострадавшим в нагорно- карабахском конфликте

Европейский Союз выделит дополнительно 10 миллионов евро в виде гуманитарной помощи для поддержки пострадавшим в нагорно-карабахском конфликте. "Гуманитарная ситуация в регионе по-прежнему требует нашего внимания, поскольку распространение пандемии COVID-19 еще более усугубляет последствия конфликта", - заявил в понедельник, 17 мая, комиссар ЕС по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич.

Как сообщает Арменпресс, он указал, что Евросоюз существенно расширяет поддержку, "чтобы помочь пострадавшим в результате конфликта людям удовлетворить основные потребности и вновь устроить свою жизнь". Среди прочего, речь идет о продуктах питания, средствах гигиены, предметах домашнего обихода и медицинском обслуживании. Кроме того, гуманитарная помощь будет включать психосоциальную поддержку пострадавших.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам европейской политики добрососедства Оливер Вархеи отметил, что помощь со стороны Брюсселя на этом не закончится. Евросоюз, в частности, продолжит принимать усилия с целью долгосрочного социоэкономического восстановления и устройчивости региона. Тем самым с начала боевых действий в Нагорном Карабахе помощь ЕС в общей сложности превысит 17 миллионов евро, указывается далее в заявлении Еврокомиссии.