И.о. министра обороны Армении обсудил с начальником Погранслужбы ФСБ РФ вопросы сотрудничества
17:04, 17 Май, 2021
Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 17 мая провел телефонный разговор с начальником Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации генерал-полковником Игорем Константиновым.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, был обсужден ряд вопросов сотрудничества между министерством обороны Армении и военным отрядом «Армения» Пограничной службы ФСБ России, осуществляющим пограничную службу в Республике Армения.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен