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И.о. министра обороны Армении обсудил с начальником Погранслужбы ФСБ РФ вопросы сотрудничества

И.о. министра обороны Армении обсудил с начальником Погранслужбы ФСБ РФ вопросы сотрудничества

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 17 мая провел телефонный разговор с начальником Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации генерал-полковником Игорем Константиновым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, был обсужден ряд вопросов сотрудничества между министерством обороны Армении и военным отрядом «Армения» Пограничной службы ФСБ России, осуществляющим пограничную службу в Республике Армения.


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