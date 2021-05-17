Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС

ВМС И ВВС Израиля нанесли удар по субмарине правящего в секторе Газа движения ХАМАС у берегов анклава. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

"Сегодня, используя воздушную разведку и ВМС, ЦАХАЛ заметил несколько подозреваемых на судне, которое, предположительно, являлось подводным военно-морским оружием ХАМАС. Судно транспортировали к берегу, предположительно, для совершения теракта в израильских водах. Некоторое время назад боевой корабль и самолет ЦАХАЛа нанесли удар по операторам и оружию, чтобы устранить угрозу", - говорится в сообщении военных.

Сектор Газа запустил ракету в сторону израильского города Ашдод, есть раненые, передает РИА Новости.

Снаряд попал в здание. В полиции уточнили, что ракеты были выпущены не только в сторону Ашдода, но также в направлении Беэр-Шевы.

Пострадавшим оказывают помощь на месте.

Вечером 10 мая обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. По данным израильских военных, с тех пор со стороны сектора Газа было выпущено более 3000 ракет, около 1210 из них удалось перехватить. В ответ были нанесены сотни ударов по объектам ХАМАС. В результате обстрелов погибли десять граждан Израиля, около 50 получили серьезные ранения. В Палестине сообщают о 218 погибших, 58 из них – дети.

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