Программы развития от фармацевтической компании «ЛИКВОР»

Лидер фарминдустрии Армении, компания «ЛИКВОР» дала старт мероприятиям, посвященным 30-летию своей деятельности с открытия Центра исследований и разработок (R&D). Компания подписала меморандум о сотрудничестве с Ереванским государственным медицинским университетом (ЕрГМУ), а также Ереванским государственным университетом (ЕГУ).

Стороны намерены сотрудничать по ряду направлений, обьединив свои ресурсы, опыт и усилия для углубления и развития сферы образования и науки в области фармпроизводства и биотехнологий в Армении, укрепления практических знаний молодых специалистов, а также обеспечения занятости и возможностей для карьерного роста выпускников. В рамках стипендиальной программы, инициированной компанией, были учреждены высокие именные стипендии – имени академика Э.С. Габриеляна, которая будет присуждена лучшему из магистрантов фармацевтического факультета ЕГМУ, а также стипендия имени профессора Р.О. Матевосяна, которой удостоится отличник успеваемости Института фармации ЕГУ. В то же время от имени «ФОНДА РАЗВИТИЯ МАТЕВОСЯН» трое студентов фармфакультетов каждого из университетов, продолживших обучение в магистратуре и показавших высокую успеваемость по окончании бакалавриата, получат компенсационный взнос платы за обучение, в размере 50% .

В рамках сотрудничества с высшими учебными заведениями, предусмотрено проведение учебных и производственных практик на территории компании, в процессе которых студенты получат возможность ознакомиться с принципами и особенностями производственных процессов, а также с деятельностью научно-исследовательского центра, где проводятся экспериментальные работы над созданием новых препаратов,обладающих высоким терапевтическим эффектом.

Компания также планирует создание специальной образовательной платформы, где в качестве отдельного элемента учебной программы для студентов фармацевтических факультетов ВУЗ-ов Армении будут организованы лекции и практические занятия по изучению основ GMP (Надлежащей Производственной Практики), а также GLP (Надлежащей Лабораторной Практики).

На протяжении 30-летней деятельности компания «ЛИКВОР» постоянно совершенствует производственные процессы , организуя свою деятельность в соответствии с международными стандартами и внедряя новейшие технологии. Ещё в 2013 году, компания «ЛИКВОР», первая на Кавказе, удостоилась сертификата GMP на соответствие европейским стандартам в сфере производства стерильных лекарственных препаратов. Сегодня «ЛИКВОР» представляет более 50-ти наименований современных и эффективных лекарственных препаратов. Компания занимает также лидирующие позиции по объему экспорта лекарств из Армении. Препараты Компании широко представлены в странах СНГ, Евразии, Центральной Азии и Ближнего Востока.