Лавров: РФ готова оказать содействие Армении и Азербайджану в вопросе делимитации границы

Россия предложила Азербайджану и Армении содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается ситуации на азербайджано-армянской границы, то азербайджанская сторона после того, как этот инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Там никто никогда этим не занимался. Мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе. Мы готовы оказывать им в этом содействие: в предоставлении и картографического материала, и консультационных услуг", - сказал он.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида. Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.