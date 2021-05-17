На закрытии Фестиваля армянского композиторского искусства состоится премьера

На заключительном концерте 12-го Фестиваля армянского композиторского искусства впервые прозвучит Концерт для виолончели Айка Бояджяна.

Как передает «Арменпресс», на вечере, который состоится 22 мая в концертном зале им. Арама Хачатуряна, Государственный симфонический оркестр Армении исполнит также Концерт для виолончели Адама Худояна № 2, Симфоническую сюиту Михаила Кокжаева “Альпийский маскарад”. С оркестром выступят виолончелист Арам Талалян и дирижер - Рубен Асатрян.

Главная цель 12-го фестиваля армянского композиторского искусства, проводимого в Ереване с 4 по 22 мая, - популяризация произведений армянских классических и современных композиторов в широких кругах слушателей, записи, видеосъемки симфонических и камерных произведений армянских композиторов, оцифровка и сохранение нот.

На фестивальных концертах с Государственным симфоническим оркестром Армении выступят скрипач Айк Казазян и виолончелист Арам Талалян. Симфоническими концертами будут руководить дирижеры Сергей Смбатян, Рубен Асатрян и Ваагн Папян.