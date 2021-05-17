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Ара Айвазян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ

Ара Айвазян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 19 мая в Душанбе примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.


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