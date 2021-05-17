В Англии госпитализировали раввина после нападения подростков

Подростки совершили религиозно мотивированное нападение на мужчину в английском графстве Эссекс, после чего ему потребовалась госпитализация, сообщает местная полиция.

Как сообщает газета Mirror, пострадавшим в результате нападения вблизи синагоги стал раввин Рафи Гудвин.

"Детективы ведут расследование после сообщений о религиозно мотивированном нападении в Чигуэлле. Офицеры прибыли… после того, как мужчина старше 30 подвергся нападению. Предположительно, два подростка встали впереди автомобиля пострадавшего, когда он был за рулем, они кричали на него и разговаривали в оскорбительном ключе о его религии перед нанесением ущерба автомобилю. Когда мужчина вышел из машины, чтобы ответить им, он подвергся нападению с помощью неизвестного объекта, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь", - говорится в заявлении полиции Эссекса в Facebook.

Отмечается, что нападавшие, которым, по имеющимся данным, от 15 до 18 лет, также украли телефон пострадавшего. Ведется расследование происшествия и поиск подозреваемых,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил проявления антисемитизма после сообщений об инцидентах в британской столице. В выходные в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины. Неподалеку от израильского посольства произошли столкновения протестующих с полицией. Девять полицейских получили ранения, несколько участников протестов задержаны.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв 58 детей, сообщил посол Палестины в Москве.