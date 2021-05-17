Известны победители чемпионата Армении по велоспорту по всем возрастным категориям.

Как сообщает «Арменпресс», чемпионат, прошедший на ереванском велотреке, состоял из 5 видов гонок в 4 возрастных группах. Давид Мкртчян стал абсолютным чемпионом Армении во всех 5 соревнованиях.

В молодежном первенстве два чемпиона: Ваге Вирабян и Хачик Шалян. Артур Валеджян, Нарек Давтян и Вачаган Геолецян стали золотыми медалистами в других видах гонок. Светлана Мкртчян и Сатеник Казарян стали чемпионками в женской борьбе.

“Учитывая, что в прошлом году чемпионат Армении не проводился из-за эпидемии, результаты этого года обнадеживают”, - сказал главный тренер сборной Армении Армен Гезалян.

Молодежная сборная Армении примет участие в международном турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 мая.