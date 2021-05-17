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Известны победители чемпионата Армении по велоспорту

Известны победители чемпионата Армении по велоспорту

Известны победители чемпионата Армении по велоспорту по всем возрастным категориям.

Как сообщает «Арменпресс», чемпионат, прошедший на ереванском велотреке, состоял из 5 видов гонок в 4 возрастных группах. Давид Мкртчян стал абсолютным чемпионом Армении во всех 5 соревнованиях.

В молодежном первенстве два чемпиона: Ваге Вирабян и Хачик Шалян. Артур Валеджян, Нарек Давтян и Вачаган Геолецян стали золотыми медалистами в других видах гонок. Светлана Мкртчян и Сатеник Казарян стали чемпионками в женской борьбе.

“Учитывая, что в прошлом году чемпионат Армении не проводился из-за эпидемии, результаты этого года обнадеживают”, - сказал главный тренер сборной Армении Армен Гезалян.

Молодежная сборная Армении примет участие в международном турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 мая.


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