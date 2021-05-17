Ваграм Думанян с послом Японии обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес

Исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Фукусиму Масанори. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Поздравив посла с назначением, и. о. министра Ваграм Думанян выразил уверенность, что своей эффективной работой Фукусима Масанори будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию армяно-японских отношений. Исполняющий обязанности министра образования и науки отметил, что Армения работает над углублением отношений с Японией, а сферы координации министерства дают возможность расширение двусторонней повестки дня.

“В настоящее время реализация реформ и стратегических программ министерства для нас является приоритетом, и в этом направлении предпринимаются активные шаги. Я убежден, что тесное сотрудничество с Японией, обмен опытом помогут повысить эффективность этих программ”, - сказал и. о. министра, поблагодарив японскую сторону за постоянное содействие.

Ваграм Думанян подчеркнул большой опыт Японии, особенно в области информационных технологий, и предложил рассмотреть возможность сотрудничества в этом направлении. Говоря о важности укрепления связей между молодежью двух стран, и. о. министра образования и науки отметил, что совместные программы в области высшего образования, спорта и культуры также могут этому способствовать. По словам и. о. министра, есть большой потенциал для сотрудничества в указанных сферах.

Посол Фукусима Масанори поблагодарил за прием и заверил, что он приложит все усилия для углубления двусторонних отношений. Дипломат выразил уверенность, что, несмотря на трудности, вызванные войной, пандемией, Армения идет по пути развития, а Япония готова поддержать дружественную страну.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Ваграм Думанян и посол Фукусима Масанори обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и достигли договоренности о последующих практических шагах.