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Никол Пашинян обсудил с президентом Киргизии ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Никол Пашинян обсудил с президентом Киргизии ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президентом Киргизии Садиром Жапаровым. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Никол Пашинян посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении посчитал недопустимым, и в вопросе решения проблемы подчеркнул важность сопоставления позиций партнеров по ОДКБ.


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