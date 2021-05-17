Никол Пашинян обсудил с президентом Киргизии ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президентом Киргизии Садиром Жапаровым. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Никол Пашинян посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении посчитал недопустимым, и в вопросе решения проблемы подчеркнул важность сопоставления позиций партнеров по ОДКБ.