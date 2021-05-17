Выполнение трехсторонних договоренностей не имеет альтернативы: Песков о позиции Путина

Президент России Владимир Путин убежден, что трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху, достигнутым руководителями России, Армении и Азербайджана нет альтернативы. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Президент убежден, что реализация трехсторонних договоренностей безальтернативна, и сейчас предпринимаются энергичные усилия по разрядке напряженности и урегулированию ситуации на границе”, - сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков затруднился ответить на вопрос, получил ли Путин письмо и. о. премьер-министра Никола Пашиняна о военной помощи. Он отметил, что “все эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов”.

По словам Пескова, Россия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе с Арменией и с Азербайджаном находится в постоянном контакте.

Война, развязанная Азербайджаном против Республики Арцах 27 сентября 2020 года при поддержке Турции и при участии наемных террористов, завершилась 9 ноября подписанием совместного заявления лидеров Армении, России и Азербайджана.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида. Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.

14 мая Никол Пашинян официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмону с просьбой о срочном начале экстренных консультаций с целью координации позиций государств-членов ОДКБ и в рамках второй статьи Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года принятия мер по устранению возникшей угрозы.

“Напряженность и агрессия азербайджанских войск на некоторых участках армяно-азербайджанской границы нарастают. Помимо мер внутренней безопасности, Армения в соответствии с Договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической системой активизирует и процедуры реагирования ”, - сказал Пашинян 17 мая.