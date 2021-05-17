В  Дманиси между сванами и азербайджанцами произошла массовая драка

В грузинском городе Дманиси 16 мая между сванами и азербайджанцами произошла массовая драка. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на грузинские СМИ, в драке, по меньшей мере три десятка человек, которые были вооружены дубинками, деревянными и железными прутьями. К вечеру ситуация обострилась. Пострадал продуктовый магазин, возле которого произошла драка. На место прибыли грузинские силовики.

Подробности инцидента рассказала продавец разрушенного магазина Саида Исмаилова. По ее словам, молодые люди зашли в магазин и попросили дать в долг пиво. Женщина заявила, что не может этого сделать без разрешения хозяина, после чего завязалась ссора.

Данных о жертвах массовой драки нет.