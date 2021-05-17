Заседание Евразийского альянса омбудсменов пройдет 23 июня в Москве

Пятое заседание Евразийского альянса омбудсменов состоится 23 июня в Москве. Об этом журналистам в понедельник сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В июне [заседание] будет посвящено инвалидам. Все государства [участники] захотели очно, кроме Ирана, потому что им там сложно [присутствовать] . Москва, Дом прав человека, 23 июня", - сказала она.

Евразийский альянс омбудсменов был основан в декабре 2017 года. В его состав входят главы национальных институтов защиты прав человека России, Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Москалькова отметила, что интерес к работе альянса проявляет Белоруссия. "Только что белорусы подходили, проявляют заинтересованность в развитии института омбудсменов, хотели бы тоже нашим опытом поинтересоваться", - сообщила она.