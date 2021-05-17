В Армению поступила новая партия вакцины “AstraZeneca”

В рамках борьбы с COVID-19 в Армению поступила вторая партия вакцины “AstraZeneca” - 50 000 доз. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

“Для содействия поставке вакцин в Армению ЮНИСЕФ применил свой опыт, от имени инициативы COVAX, самого большого в мире покупателя вакцин, предоставив дозы вакцины от COVID-19. Кроме того, для обеспечения готовности страны к получению вакцин и укрепления доверия к вакцинам ЮНИСЕФ работает с Министерством здравоохранения и путем переподготовки специалистов сферы здравоохранения”, - отметил представитель ЮНИСЕФ в Армении Юрий Оксамитный.

“Как для одного из соуправляющих органов инициативы COVAX, одним из приоритетов ВОЗ является обеспечение качества, безопасности и эффективности вакцин против COVID-19. В рамках совместного проекта с Европейским Союзом мы готовы помочь стране в обзоре, разработке и адаптации стратегий вакцинации для специалистов первичной медико-санитарной помощи. При нашем техническом содействии в поддержку Национальной программы иммунизации в Армении в рамках программы обучения медицинского персонала будут созданы региональные центры обучающих семинаров для задействованного медицинского персонала”, - сказал представитель ВОЗ Егор Зайцев.

Посол ЕС в Армении Андреа Викторин отметила, что “Team Europe” готова обеспечить, чтобы любой в Армении, кому нужна вакцина, мог бы получить ее в любой точке страны. “В рамках инициативы COVAX “Team Europe” в тесном сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ поддерживает правительство Армении в проведении вакцинации. Вакцины работают, вакцины спасают жизни”, - сказала она.

“Пока мир продолжает бороться с эпидемией COVID-19, поставки большого количества вакцин вселяют надежду на спасение жизней и возвращение к нормальной жизни. Безопасный, равный доступ к вакцинам, наряду с другими защитными мерами, поможет людям сохранить здоровье, восстановить экономику и остановить эпидемию. Благодаря программе “COVAX Facility”, благодаря международной солидарности, вакцины уже достигают всех нуждающихся стран. Мы рады, что Армения - одна из стран, которая уже получила вторую партию вакцин. Министерство здравоохранения бесплатно предоставляет вакцины всем людям, живущим в стране, обеспечивая доступность вакцин”, - сказал Шомби Шарп, постоянный координатор ООН в Армении.

Республика Армения первую партию вакцины “AstraZeneca” от COVID-19 - 24 000 доз также приобрела в рамках инициативы “COVAX FACILITY”. Прививки “AstraZeneca” делаются людям старше 18 лет на добровольной основе. Вакцинация против от COVID-19 в Армении проводится и вакцинами “Sputnik-V” и “CoronaVac”. С момента запуска вакцинации от COVID-19, с 13 апреля в Армении проведено 19 249 прививок.