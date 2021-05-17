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Армия обороны Израиля сообщила о теракте в области Самарии

Армия обороны Израиля сообщила о теракте в области Самарии

Армия обороны Израиля сообщила в понедельник о теракте с использованием заминированного автомобиля. Инцидент произошел в деревне Хавара, где действует региональная бригада Самарии, отмечается в армейском коммюнике, размещенном в официальном Twitter армии.

Пострадавших в результате теракта нет, указывает армия. Террорист нейтрализован. Детали уточняются,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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