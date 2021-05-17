Представительница Мексики завоевала титул "Мисс Вселенная"
12:34, 17 Май, 2021
Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная"-2021 стала представительница Мексики Андреа Меса, сообщает Associated Press.
Отмечается, что 26-летняя Меса изучала программирование и является профессиональным визажистом, она занимается экстремальными видами спорта и участвует в работе организацию, которые борются за права женщин,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
На финальном этапе в борьбе за корону она обошла девушек из Бразилии, Перу, Доминиканской Республики и Индии.
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