Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная"-2021 стала представительница Мексики Андреа Меса, сообщает Associated Press.

Отмечается, что 26-летняя Меса изучала программирование и является профессиональным визажистом, она занимается экстремальными видами спорта и участвует в работе организацию, которые борются за права женщин,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На финальном этапе в борьбе за корону она обошла девушек из Бразилии, Перу, Доминиканской Республики и Индии.