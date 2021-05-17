На армяно-азербайджанской границе наблюдается рост напряженности и агрессивности азербайджанских сил: Пашинян

Напряженность и агрессивность азербайджанских войск на некоторых участках армяно-азербайджанской границы нарастают. Армения активизирует процедуры реагирования, предусмотренные Договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической системой. Об этом, как передает «Арменпресс», на своей странице в Facebook, разместив свое выступление на заседании Совета безопасности Армении, сообщил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

“Это мое выступление на утреннем заседании Совета безопасности. После заседания на некоторых участках армяно-азербайджанской границы со стороны азербайджанских сил наблюдается рост напряженности и агрессивности. Помимо мер внутренней безопасности, Армения активизирует процедуры реагирования, предусмотренные Договором о коллективной безопасности и армяно-российской стратегической системой”, - написал Пашинян.