От COVID-19 проведено более 19 000 вакцинаций

С начала вакцинации от COVID-19 по состоянию на 16 мая в Армении проведено 19 249 вакцинаций.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

“Группы проведения вакцинации действуют как в организациях первичной охраны здоровья, так и в мобильных пунктах, которые находятся в общественных местах: в Ереване: на Северном проспекте, на территории комплекса “Каскад”, кафе “Малибу”, на ярмарке “Вернисаж”, в кинотеатре “Москва”, в парке “2 800-летие Еревана” (напротив Центрального банка) и на прилегающей к станции метро “Еритасардакан” территории, а также в торговых центрах “Далма Гарден мол” и “Мегамол”. В Гюмри - на площади Вардананц. В поликлиниках в субботу и в воскресенье установлены дежурства: с 10:00 до 16:00. Для регистрации на вакцинацию необходимо заранее позвонить в предпочитаемую поликлинику, независимо от регистрации”, - говорится в сообщении Минздрава Армении. Иностранные граждане также могут быть вакцинированы. Прививки бесплатные.

Вакцина “AstraZeneca” прививается лицам 18 и старше 18 лет на добровольной основе. Вакцина “Спутник-V” предназначена для групп риска: медицинских работников в возрасте от 18 до 54 лет, хронических больных в возрасте от 18 до 54 лет, жителей центров социальной помощи в возрасте от 18 до 54 лет.