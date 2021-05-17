18 мая в Капане в районе Багабурдж будет временно приостановлена подача газа

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения плановых работ 18-го мая с 10:00 до 13:00 будет приостановлена подача газа в районе Багабурдж г. Капана Сюникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.