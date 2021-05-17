Будет прекращено газоснабжение ряда общин Армавирской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ с 09:00 18-го мая по 21:00 19-го мая будет прекращено газоснабжение общин Армавирской области: города Армавир, Норавана, Норапата, Айкавана, Армавира, Советакана, Ханджяна, Дзержинской, Нор-Амасии, Лукашина, Наири, Аракса, Тандзута, Айгешата, Нор Артагерса, Аргаванда, Мргашата, Ушакерта, Налбандяна, Октембера, Нор Кесарии, Нор Армавира, Ленуги, сел Бамбакашат, Аревик, Маисян, Джрашен, Джанфида, Пшатаван, Шенаван, Геташен, Беркашат, Мясникян, Баграмян, Аревадашт, Талворик, Вананд, Шеник, прилегающих общественных объектов различного назначения и АГНКС ООО “Вегас”и “Депрот”.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.