По состоянию на 11:00 17 мая в Армении подтверждено 67 новых случаев COVID-19, 445 заболевших вылечились, есть 10 летальных исходов. Малое количество случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни.

За последние сутки проведено 2 377 тестов. Всего проведено 1 039 050 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 220 927 случаев COVID-19, 208 899 из которых вылечились, есть 4 333 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 635 пациентов.

Зафиксировано 1 060 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.