На заседании обсуждались реформы сферы юстиции

15-16 мая в Цахкадзоре под руководством исполняющего обязанности министра юстиции Рустама Бадасяна состоялось заседание на тему «Реформы в сфере юстиции. Достижения и новые вызовы». Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства юстиции Республики Армения.

В заседании, организованном Фондом “Центр развития законодательства и правовых исследований Министерства юстиции”, участие приняли первый заместитель министра юстиции Кристине Григорян, заместители Сурен Григорян, Армен Ованнесян, генеральный секретарь Министерства юстиции Сурен Галстян, и. о. председателя Высшего судебного совета Гагик Джангирян, председатель Кассационного суда Лилит Тадевосян, председатели палат Кассационного суда Рузанна Акопян и Гамлет Асатрян, другие судьи Кассационного суда, председатель Апелляционного гражданского суда Нора Карапетян, Судьи гражданских, уголовных и административных судов, судьи судов общей юрисдикции, заместитель генерального прокурора Србуи Галян, представители Министерства юстиции, Центра развития законодательства и правовых исследований и другие.

Рустам Бадасян и Гагик Джангирян приветствовали участников семинара, отметили значение подобных встреч и такого диалога и пожелали всем плодотворных обсуждений.

И. о. министра подчеркнул роль судебной власти в реформах сферы юстиции, отметив важность активного сотрудничества представителей судебной власти в вопросе достижения хороших результатов на этом этапе реформ.

Перейдя к вопросам повестки дня, директор фонда Тигран Дадунц представил основную работу, проделанную за последний год в рамках предстоящих программ судебных реформ. Заместитель министра юстиции Армен Оганесян, начальник Управления уголовного законодательства, пенитенциарной и пробационной политики Арпине Саркисян и начальник Управления разработки и мониторинга антикоррупционной политики Мариам Галстян рассказали о реформах, проведенных в сфере противодействия коррупции. Генеральный секретарь министерства Сурен Галстян, в свою очередь, рассказал о возможностях программы по обеспечению необходимых строительных работ для размещения вновь добавленных судей. Лилит Петросян, заместитель директора фонда и члены комиссии по оценке работы судей представили практические вопросы новой структуры оценки работы судей. Также состоялось обсуждение основных правовых норм, касающихся эффективности создания Административной палаты в Кассационном суде. Кроме того, было представлено текущее состояние работы по внедрению электронного правосудия.

По представленным вопросам прошли активные обсуждения, состоялся обмен мнениями, по ряду тем была достигнута договоренность о дальнейшем более детальном обсуждении.