При стрельбе в Калифорнии погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии, сообщает телеканал NBC со местную полицию.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в городе Окленд. Как сообщил представитель местной полиции, в результате стрельбы погибли двое мужчин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Дальнейшие подробности не приводятся. Власти расследуют обстоятельства инцидента. Сведений о задержаниях по данному факту не поступало.