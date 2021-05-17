Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

При стрельбе в Калифорнии погибли два человека

При стрельбе в Калифорнии погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии, сообщает телеканал NBC со местную полицию.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в городе Окленд. Как сообщил представитель местной полиции, в результате стрельбы погибли двое мужчин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Дальнейшие подробности не приводятся. Власти расследуют обстоятельства инцидента. Сведений о задержаниях по данному факту не поступало.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации