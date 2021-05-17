При стрельбе в Калифорнии погибли два человека
10:48, 17 Май, 2021
Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии, сообщает телеканал NBC со местную полицию.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в городе Окленд. Как сообщил представитель местной полиции, в результате стрельбы погибли двое мужчин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Дальнейшие подробности не приводятся. Власти расследуют обстоятельства инцидента. Сведений о задержаниях по данному факту не поступало.
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