На территории Армении все автодороги проходимы
МЧС Армении сообщает, что на территории Армении все автодороги проходимы.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.
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