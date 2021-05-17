80 паломников посетили в сопровождении российских миротворцев монастырский комплекс Амарас

В рамках реализации трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают содействовать восстановлению мирной жизни Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

«Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение 80 паломников в монастырский комплекс Амарас.

Паломники были из Степанакерта и из сел, прилегающих к монастырю.

После подписания заявления о прекращении боевых действий раннесредневековый монастырь Амарас остался в непосредственной близости от демаркационной линии. Российские миротворцы регулярно обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить святые места.

«Мы благодарны российским миротворцам за сопровождение. «Сегодня - праздничный день. Мы все собрались здесь, чтобы молиться Богу», - сказал отец Андреас, священник монастыря Амарас.