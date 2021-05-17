Блинкен и Ле Дриан подчеркнули необходимость долгосрочного урегулирования карабахского конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом, в ходе которого они коснулись и нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает «Арменпресс», пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Энтони Блинкен и Жан-Ив Ле Дриан говорили о сотрудничестве в качестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта.