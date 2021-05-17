ВВС Израиля нанесли удары по девяти домам командиров ХАМАС

Боевая авиация израильской армии в ночь с воскресенья на понедельник нанесла удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам движения ХАМАС. Соответствующее сообщение было размещено в воскресенье в Twitter израильских ВВС.

Отмечается, что, в частности, были атакованы дома командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.

Согласно заявлению военных, некоторые дома использовались для хранения оружия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.