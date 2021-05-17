“Новая книга” - 14 / 21: четыре новинки книжного мира

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Мкртыч Армен: “Ереван”

Роман-эпопея Мкртыч Армена (1906-1972) “Ереван”, вышедший в свет в 1931 году, в кругах советской литературы был назван “модернистским”, то есть никчемным произведением. Поэтому он ни разу не был переиздан и был несправедливо забыт. Между тем, он имеет все предпосылки считаться одним из важнейших событий истории армянского романа 20-го века. Книга вышла в свет в издательстве “Антарес”.

Переводная литература

Агата Кристи: “Бесконечная ночь”

Роман Агаты Кристи “Бесконечная ночь” впервые был опубликован в 1967 году. При выборе названия автора вдохновили строки из стихотворения английского поэта Уильяма Блейка “Песни невинности”. Агата Кристи однажды призналась, что “Бесконечная ночь” - ее любимое произведение, хотя обычно она свои романы писала за три-четыре месяца, этот был завершен за шесть недель. Перевод: Арпине Варданян. Книгу выпустили издательства “Эдит Принт”, “Карап”.

Детская литература

Даниэль Дефо: “Робинзон Крузо”

Роман о человеке, который безрассудно бросил жизни вызов. Безрассудство, наказание которого - длительное одиночество на необитаемом острове. Робинзон Крузо, прошедший через множество испытаний, считает все следствием Провидения, поэтому он в мире и согласии переносит все лишения. В романе есть бесконечные проявления силы воли, настойчивости и человеческого творчества, именно поэтому он на протяжении трех столетий остается одним из шедевров, когда-либо издававшихся в мире. Книгу издал “Антарес”.

Документальная литература

Эшли Вэнс: “Илон Маск”

Биография Илона Маска - это новый взгляд на жизнь одного из самых интересных, непредсказуемых и амбициозных предпринимателей Кремниевой долины. В книге представлен непростой этап становления американского изобретательства. Илон Маск, бизнесмен и новатор, основавший “SpaceX”, “Tesla” и “SolarCity”, представлен со своим уникальным видением будущего. Вэнс дает подробную характеристику Маска, начиная с его трудного детства, прошедшего в Южной Африке до переезда в США и достижения головокружительного успеха в труднейших ситуациях.

Представляя историю жизни Маска, Вэнс пытается ответить на один из важнейших вопросов нашего времени: может ли страна изобретателей и творцов продолжать борьбу в условиях глобальной и бескомпромиссной конкуренции? Он утверждает, что Маск представляет собой смесь легендарных изобретателей и производителей Томаса Эдисона, Генри Форда, Говарда Хьюза и Стива Джобса. Маск использует свою энергию и огромные способности для создания невероятного будущего, о котором мечтали идеалисты Золотого века научной фантастики. Переводчик: Лиана Закарян; Редактор: Гнел Налбандян: Книгу издал “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.