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На заседании СБ  РА обсуждались шаги по обеспечению неприкосновенности суверенной территории Армении

На заседании СБ  РА обсуждались шаги по обеспечению неприкосновенности суверенной территории Армении

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности в расширенном составе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,  были обсуждены связанные с переговорами по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе вопросы и направленные на обеспечение неприкосновенности суверенной территории Армении дальнейшие шаги.
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