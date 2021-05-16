На заседании СБ  РА обсуждались шаги по обеспечению неприкосновенности суверенной территории Армении

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности в расширенном составе.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, были обсуждены связанные с переговорами по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе вопросы и направленные на обеспечение неприкосновенности суверенной территории Армении дальнейшие шаги.