На заседании СБ РА обсуждались шаги по обеспечению неприкосновенности суверенной территории Армении
21:07, 16 Май, 2021
Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности в расширенном составе.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, были обсуждены связанные с переговорами по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе вопросы и направленные на обеспечение неприкосновенности суверенной территории Армении дальнейшие шаги.
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