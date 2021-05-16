Секретарь Совбеза предложил секретарю Комитета секретарей совбезов ОДКБ провести внеочередное заседание комитета

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 16-го мая направил письмо секретарю Совета безопасности Республики Таджикистан, Председателю Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ Насрулло Махмудзода и представил факты о проникновении подразделений Вооруженных сил Азербайджана в приграничные районы Армении. В связи с этим секретарь Совета Безопасности Армен Григорян предложил провести внеочередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс из офиса Совбеза РА, копия письма направлена Генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю.