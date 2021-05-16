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Ованес Амбарцумян — обладатель  Кубка Кипра

Ованес Амбарцумян — обладатель  Кубка Кипра

Защитник сборной Армении по футболу Ованес Амбарцумян выиграл Кубок Кипра в составе «Анортосиса».

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. В финале команда защитника сборной Армении выиграла  со счетом 2: 1 матч с никосийским «Олимпиакосом».  

 Амбарцумян начал свою футбольную карьеру в футбольном клубе «Бананц». С самого начала он играл во втором составе  «Бананца». В 2008 году он сыграл   за «Бананц» в чемпионате Армении. Он дебютировал 23 августа в игре с «Араратом», где «Бананц» проиграл 1: 0. Амбарцумян вышел на поле на 84-й минуте, заменив Севена  Мурадяна. В следующем сезоне Амбарцумян участвовал в матчах команды как в чемпионате Армении, так и в играх за Кубок  Армении. «Бананц» участвовал в финале Кубка Армении в 2008, 2009 и 2010 годах.

 

 


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