Чемпион мира по футболу Марио Кемпес находится в Армении

По приглашению президента ФФА Армена Меликбекяна легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1978 года, лучший бомбардир Марио Кемпес находится в Армении с трехдневным визитом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. 16 мая Армен Меликбекян и Марио Кемпес встретились в штаб-квартире ФФА. Обсуждены перспективы развития детско-юношеского футбола в Армении и возможный формат сотрудничества.