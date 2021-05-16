Чемпион мира по футболу Марио Кемпес находится в Армении
17:29, 16 Май, 2021
По приглашению президента ФФА Армена Меликбекяна легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1978 года, лучший бомбардир Марио Кемпес находится в Армении с трехдневным визитом.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. 16 мая Армен Меликбекян и Марио Кемпес встретились в штаб-квартире ФФА. Обсуждены перспективы развития детско-юношеского футбола в Армении и возможный формат сотрудничества.
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