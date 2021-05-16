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«Наполи» обыграл «Фиорентину»

«Наполи» обыграл «Фиорентину»

В 37-м туре чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» принимала «Наполи».

Как  передает Арменпресс, в игре, проведенной во Флоренции, «Наполи» получил преимущество со счетом 0: 2. На 56-й минуте второго тайма среди неаполитанцев отличился Лоренцо Инсинье, а потом Венути  забил автогол.

Счет матча «Фиорентина» - «Наполи» - 0: 2. После этого тура «Наполи» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, а «Фиорентина» - 13-е. Несколько туров назад «Интер» был объявлен чемпионом нынешнего чемпионата Италии.


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