Турция выступила за создание международных сил для обеспечения защиты граждан Палестины

Турция выступает за создание международных сил для обеспечения физической защиты палестинских мирных граждан. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу на экстренном заседании глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Международное сообщество несет ответственность за обеспечение безопасности палестинских мирных граждан. И важная часть этой ответственности лежит на ОИС, - подчеркнул он в ходе своего выступления. - Мы должны работать над созданием международного механизма для защиты мирных граждан Палестины в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в июне 2018 года. Эта инициатива должна также включать физическую защиту при помощи создания международных сил, которые будут иметь военную и финансовую поддержку заинтересованных стран".

По словам Чавушоглу, "настало время единства и решимости в вопросе Палестины". "Исламский мир ждет от нас лидерства, и Турция готова ко всем необходимым шагам", - добавил он.

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, палестинской - 181, включая 52 несовершеннолетних и 31 женщину, 1 125 пострадали.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что с понедельника палестинские радикалы выпустили 2 900 ракет, из которых 1 150 было перехвачено.