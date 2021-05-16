Первый президент Армении  представил свои ожидания от предстоящих парламентских выборов

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян в своем выступлении на съезде Армянского национального конгресса представил свои ожидания от предстоящих внеочередных парламентских выборов.

«Первое: не допустить воспроизводства власти Никола Пашиняна, что, кстати, на 100% разрешимо в случае союза трех президентов (Левон Тер-Петросян-Роберт Кочарян-Серж Саргсян). Это был бы решенный вопрос, если б этот союз состоялся — Никол никогда б не вернулся к власти.

Второе: исключить победу Роберта Кочаряна, которая реализовывалась при том же обстоятельстве. Кстати, после того, как последний отклонил мое предложение, я честно сказал ему во время встречи с ним, что в этом случае я вынужден столь же ожесточенно бороться не только против Пашиняна, но и против него», - как передает Арменпресс, сказал Левон Тер-Петросян.

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян ответил на волнующий общественность вопрос, будет ли Армянский национальный конгресс участвовать в предстоящих парламентских выборах.

«Что касается решения Армянского национального конгресса участвовать или не участвовать в выборах, то я прошу съезд передать эти полномочия новоизбранному правлению. Если правление примет решение участвовать в выборах, само собой разумеется, что обязанность возглавить список «падет» на мою голову», - сказал Петросян под бурные аплодисменты участников съезда.

В конце Левон Тер-Петросян добавил, что борьба будет сложной, но есть некая истина: «Присутствие Конгресса в парламенте необходимо хотя бы потому, чтобы в атмосфере повсеместной какофонии, как я уже однажды сказал, у нас в стране не погас луч здравого смысла».

В своем выступлении первый президент также коснулся проблемы Нагорного Карабаха, отметив, что мы проиграли не Азербайджану, а сами на свою голову его и сотворили — и все из-за авантюрной и безответственной политики властей нашей страны, которая проводится на протяжении последних 23 лет.

"Основа поражения была заложена в 1998 году — на напрасной вере властей в возможность сохранить статус-кво и не отдать ни пяди земли. А завершение поражения ознаменовалось провокационным заявлением Пашиняна «Арцах - это Армения, и точка!», что стало концом и Армении, и Карабаха», - подчеркнул Левон Тер-Петросян.

По словам Тер-Петросяна, в течение 23 лет власти Армении не учитывали три важнейших фактора реалистичной политики, как-то: баланс сил, наличие или отсутствие союзников и, самое главное, необратимость времени.

«Иными словами, есть простая истина: если что-то возможно сегодня, не обязательно, что это будет возможно и завтра», - заключил первый президент.