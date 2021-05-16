Экстренное заседание Совета ЕС по палестино-израильскому конфликту пройдет 18 мая

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель решил созвать 18 мая экстренную видеоконференцию министров иностранных дел 27 стран сообщества, чтобы обсудить ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"В связи с продолжающейся эскалацией напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной и неприемлемым числом жертв среди гражданского населения я созываю во вторник чрезвычайное заседание министров иностранных дел ЕС", - написал Боррель в воскресенье в Twitter.

По его словам, министры обсудят, "как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия".

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

По последним данным ТАСС, в результате взаимных ракетных ударов с израильской стороны погибли не менее 10 человек, в том числе двое детей, с палестинской - не менее 174, включая 47 детей.