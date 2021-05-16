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На трассе Ереван-Гюмри сгорел автомобиль

На трассе Ереван-Гюмри сгорел автомобиль

16 мая в 03:18 часов в Арагацотнское региональное управление Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  на  трассе Ереван-Гюмри  горит автомобиль,   необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику, выяснилось, что на 58-м километре трассы Ереван-Гюмри горит автомобиль Opel Astra G.

Пожар был купирован в 03:40 часов, потушен в 04:00.

Автомобиль сгорел.


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