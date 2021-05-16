На трассе Ереван-Гюмри сгорел автомобиль

16 мая в 03:18 часов в Арагацотнское региональное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Гюмри горит автомобиль, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, выяснилось, что на 58-м километре трассы Ереван-Гюмри горит автомобиль Opel Astra G.

Пожар был купирован в 03:40 часов, потушен в 04:00.

Автомобиль сгорел.