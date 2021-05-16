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В Амасии будет построена церковь

В Амасии будет построена церковь

На севере Армении, в приграничной Амасии, строится церковь.

Как  передает Арменпресс, в регионе церковь будет уникальной.  

В течение многих лет церкви в бывшем регионе Амасия, за исключением Бандивана, заменялись  часовнями и святыми местами. В самой Амасии молельным домом служило бывшее здание быткомбината, часть которого в годы независимости была передана Ширакской епархии.  

С инициативой строительства церкви в Амасии выступил бывший губернатор Сюника Ваге Акопян, который в беседе с  Арменпресс отметил, что сделает все, чтобы церковь была готова в течение года.

«Должен признать, что я не знал, что в районе Амасии нет церкви. Увидев место, где люди молятся, мы решили построить церковь здесь на самой северной точке Армении, символизируя единство севера и юга Армении, - сказал Ваге Акопян.

 

Арменуи Мхоян


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