COVID-19: в Арцахе подтверждено 4 новых случая

15 мая в Арцахе проведен 41 тест, в результате чего подтверждено 4 новых случая заболевания. Зараженные являются контактерами ранее установленных очагов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Арцах, 30 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни, а а пациенты с легкой формой протекания заболевания лечатся амбулаторно - на дому.

Согласно источнику, в 2021 году в Арцахе обследование на лабораторное выявлние коронавируса прошли 7282 гражданина, по результатам которого у 850 тесты дали положительный результат.

Всего в Республике Арцах подтверждено 2734 случая заболевания коронавирусом. Было выполнено 24 734 теста.

«Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает граждан следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.

Прививки от коронавируса (COVID-19) проводятся в амбулаторном отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах в медицинском объединении «Аревик» и районных медобъединениях», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Республики Арцах в Facebook.