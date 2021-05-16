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COVID-19: в Армении зарегистрирован 131 новых случаев заражения, 354 - излечения, 9 - смерти

COVID-19: в Армении зарегистрирован 131 новых случаев заражения, 354 - излечения, 9 - смерти

По состоянию на 11:00 часов  16 мая в Армении было подтверждено 220 860 случаев заболевания коронавирусом, из которых 208 454 – случаи выздоровления, 4323 случая   смерти. В настоящее время фактическое лечение от коронавируса проходят 7023 пациента. Всего было проведено 1 036 673 теста.  

Как сообщили  Арменпресс  в Минздраве Республики Армения, 15 мая было проведено 3160 тестов, подтвердивших 131 новый случай заболевания. Выздоровели  354   человека, скончались -  9.

По данным источника, накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациенты болели COVID-19, но смерть наступила из-за другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1060.

 

 


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