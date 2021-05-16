Армянские подразделения пресекли работы ВС Азербайджана по тыловому обеспечению. МО  РА

По состоянию на утро 16 мая ситуация, сложившаяся после провокационных действий ВС Азербайджана в некоторых приграничных районах Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения, в целом не изменилась.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

Согласно источнику, ночью азербайджанская сторона пыталась провести определенные работы по тыловому обеспечению, чему помешали армянские подразделения. «Напомним, что на всех трех направлениях, где азербайджанские вооруженные силы пытались добиться позиционного продвижения, все возможные пути безопасности находятся под полным контролем армянских Вооруженных сил, то есть они лишены возможности пополнить вооружение. и другие средства", - говорится в сообщении.

В сообщении Минобороны РА также сказано, что ситуация стабильная, представители Вооруженных сил Азербайджана не проводят никаких действий по укреплению, не пытаются нагнетать ситуацию, поскольку, как мы уже сообщалось, переговоры по мирному урегулированию ситуации продолжатся сегодня в 14:00 часов.