Анонс мероприятий на 17 мая
17:54, Май 15, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 15.05-17:56 Анонс мероприятий на 16 мая
- 15.05-17:54 Анонс мероприятий на 17 мая
- 15.05-17:02 В ближайшие дни в Армении ожидаются осадки
- 15.05-16:42 Серж Саргсян не претендует на высокие должности, он поможет политической команде советами
- 15.05-16:30 Армения готова к углублению взаимовыгодного многопланового сотрудничества с Иракским Курдистаном
- 15.05-16:12 Зариф отменяет визит в Австрию из-за израильских флагов
- 15.05-16:02 Сенатор Италии призвал министра ИД отреагировать на нарушение азербайджанцами госграницы Армении
- 15.05-15:40 В результате обстрела израильтянами в Газе погибло 139 человек
- 15.05-15:30 Действия Азербайджана представляют угрозу стабильности. в регионе Конгрессмен США
- 15.05-15:18 СК предоставил подробности ареста гражданина, перекрывшего трассу Горис-Степанакерт
- 15.05-15:14 Провокация Азербайджана должна быть остановлена путем немедленного вывода войск. Итальянский депутат
- 15.05-14:32 Блок «Честь имею» выступил с лозунгом «Выпрямим спины, возьмемся за дело — чтобы жить»
- 15.05-14:30 Черногория готовится полностью открыться для иностранных туристов
- 15.05-14:02 Враг грянул на нас, как гибельный шквал. Посол Лакотт цитирует «Экспромт» Шираза
- 15.05-13:11 Работа ААЭС останавливается на 141 день. Стартовал планово-предупредительный ремонт
- 15.05-13:01 РА надеется, что Азербайджан прислушается к международным призывам вывести войска с территории РА
- 15.05-12:53 В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
- 15.05-12:46 Канада озабочена вторжением Азербайджана в РА. Гарно призывает к переговорам по урегулированию
- 15.05-12:22 Проведены аресты и задержания по факту перекрытия дороги Горис-Степанакерт
- 15.05-12:01 Временно приостановлено газоснабжение ряда населенных пунктов Лорийской области
- 15.05-11:47 Камнепад на участке дороги Каджаран-Мегри
- 15.05-11:30 "Айастани Анрапетутюн". Международное сообщество осуждает действия Азербайджана
- 15.05-11:15 "Айастани Анрапетутюн". С сегодняшнего дня ААЭС прекращает работу на 141 день
- 15.05-11:09 COVID-19: в Армении подтверждено 282 новых случая, выздоровели 636 человек
- 15.05-10:36 На территории Армении автодороги проходимы
22:53, 13.05.2021
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