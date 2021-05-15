Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

В ближайшие дни в Армении ожидаются осадки

В ближайшие дни в Армении ожидаются осадки

На территории Армении во второй половине дня 15-16 мая, во второй половине дня 17 числа - в большинстве регионов,   а 18 числа - в некоторых регионах, ожидается кратковременный дождь и гроза.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в некоторых местах возможен град. 19-20 мая   осадков не ожидается . 

Ветер   юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра в отдельных регионах до 15-20 м / с. Температура воздуха существенно не изменится. 

В Ереване вечером 15-16 мая в некоторых районах города ожидается  кратковременный дождь и  гроза,  во второй половине дня 17-го, в ночь на 18-е. 19-20 мая   осадков не ожидается.


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