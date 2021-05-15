В ближайшие дни в Армении ожидаются осадки

На территории Армении во второй половине дня 15-16 мая, во второй половине дня 17 числа - в большинстве регионов, а 18 числа - в некоторых регионах, ожидается кратковременный дождь и гроза.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в некоторых местах возможен град. 19-20 мая осадков не ожидается .

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра в отдельных регионах до 15-20 м / с. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване вечером 15-16 мая в некоторых районах города ожидается кратковременный дождь и гроза, во второй половине дня 17-го, в ночь на 18-е. 19-20 мая осадков не ожидается.