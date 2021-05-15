Серж Саргсян не претендует на высокие должности, он поможет политической команде советами

Президент Республиканской парти, третий президент Республики Армения Серж Саргсян объяснил, почему он не возглавляет предвыборный список блока «Честь имею», сформированный Республиканской партией и партией «Айреник» («Родина»).

Как передает Арменпресс, так сказал Серж Саргсян в беседе с журналистами после подписания меморандума о создании блока между РПА и партией "Айреник".

«Отсутствие в предвыборном списке не означает, что я не участвую в выборах. Почему меня нет в списке, или, скорее, почему я не возглавляю список… потому что в политологии существует простая истина об этом. Те, кто стремится возглавить список, претендуют на высокие государственные должности. Как известно, я объявил, что больше не буду занимать высокие государственные должности. Просто помогу советом, если понадобится. Считаю, что я завершил свою службу Армении, армянскому народу на высоких государственных должностях».

На вопрос, правда ли, что он лично формирует предвыборный список, Серж Саргсян сказал, что не следует верить провокационным сплетням. «Мы равноправные союзники, так и будем работать», - добавил Серж Саргсян.