Зариф отменяет визит в Австрию из-за израильских флагов
16:12, 15 Май, 2021
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит в Австрию, намеченный на 15 мая, из-за поднятия израильских флагов на зданиях правительства Австрии.
Как передает Арменпресс, об этом заявили в МИД Австрии.
МИД Австрии выразил сожаление по поводу отмены визита.
14 мая на правительственных зданиях Австрии подняты израильские флаги в знак солидарности с событиями в секторе Газа.
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