Зариф отменяет визит в Австрию из-за израильских флагов

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит в Австрию, намеченный на 15 мая, из-за поднятия израильских флагов на зданиях правительства Австрии.

Как передает Арменпресс, об этом заявили в МИД Австрии.

МИД Австрии выразил сожаление по поводу отмены визита.

14 мая на правительственных зданиях Австрии подняты израильские флаги в знак солидарности с событиями в секторе Газа.