Время в Ереване: 11:07:36,   15 Май

Зариф отменяет визит в Австрию из-за израильских флагов

Зариф отменяет визит в Австрию из-за израильских флагов

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит в Австрию, намеченный на 15 мая, из-за поднятия израильских флагов на зданиях правительства Австрии. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявили в МИД Австрии. 

 МИД Австрии выразил сожаление по поводу отмены визита. 

14 мая на правительственных зданиях Австрии подняты израильские флаги в знак солидарности с событиями в секторе Газа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации