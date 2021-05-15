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В результате обстрела израильтянами в Газе погибло 139 человек

В результате обстрела израильтянами в Газе погибло 139 человек

В результате ракетного обстрела с 10 мая израильской армией в секторе Газа число погибших достигло 139 человек, среди которых 39 несовершеннолетних лиц и 22 женщины. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС. 

Пострадало более тысячи человек. 

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В результате ударов палестинских радикалов по Израилю, как сообщалось, погибли не менее девяти жителей еврейского государства.


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