В результате обстрела израильтянами в Газе погибло 139 человек
15:40, 15 Май, 2021
В результате ракетного обстрела с 10 мая израильской армией в секторе Газа число погибших достигло 139 человек, среди которых 39 несовершеннолетних лиц и 22 женщины.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Пострадало более тысячи человек.
С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В результате ударов палестинских радикалов по Израилю, как сообщалось, погибли не менее девяти жителей еврейского государства.
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