В результате обстрела израильтянами в Газе погибло 139 человек

В результате ракетного обстрела с 10 мая израильской армией в секторе Газа число погибших достигло 139 человек, среди которых 39 несовершеннолетних лиц и 22 женщины.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Пострадало более тысячи человек.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В результате ударов палестинских радикалов по Израилю, как сообщалось, погибли не менее девяти жителей еврейского государства.