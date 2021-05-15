СК предоставил подробности ареста гражданина, перекрывшего трассу Горис-Степанакерт

В Сюникском управлении Следственного комитета РА 14 мая 2012 года возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 3 ст. 258 УК РА. В рамках этого дела в тот же день на дороге перед автозаправочной станцией поселка Тег на Степанакертском шоссе группа лиц, проявивших открытое неуважение жителям общины, грубо нарушила общественный порядок, что сопровождалось проявлением насилия над людьми.

Как сообщили Арменпресс в отделе по информации и связям с общественностью Следственного комитета РА, один человек арестован по подозрению в хулиганстве, а еще 7 человек задержаны, и в качестве меры пресения в их отношении взята подписка о невыезде.

По уголовному делу допрошен ряд лиц, назначена судебно-медицинская экспертиза, даны указания следственному органу.

Расследование продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.