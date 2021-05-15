Блок «Честь имею» выступил с лозунгом «Выпрямим спины, возьмемся за дело — чтобы жить»

Блок «Честь имею», сформированный Республиканской партией и партией «Айреник» («Родина») Армении, будет участвовать в предстоящих внеочередных парламентских выборах. Лозунг блока – трехкомпонентный: «Выпрямим спины, возьмемся за дело — чтобы жить».

Как передает Арменпресс, на брифинге, проведенном после подписания меморандума о создании блока "Честь имею", представитель предвыборного штаба блока Давид Арутюнян отметил, что они представляют также свой символ – пятиконечную звезду..

«Символ блока «Честь имею» - пятиконечная звезда. Не все знают, что это древнейший символ христианства. Он символизирует для нас служение Родине, историческую память, победы наших предков, подвиги, человеческую мечту», - сказал Давид Арутюнян.

По его словам, армянский народ должен восстановиться и вновь обрести свое достоинство и величие, он должен снова поверить в свои силы.

По словам Давида Арутюняна, нужно быть готовым к работе, через борьбу восстановить право жить на своей исконной Родине, а для этого необходимо ликвидировать все разделительные линии в обществе. Он подчеркнул, что только объединив совместные усилия, мы должны идти по всем направлениям, укрепляя Родину.